На Алтае в опрокинувшемся автомобиле погибла 20-летняя девушка. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае в опрокинувшемся автомобиле погибла 20-летняя девушка. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в 5:15 утра. По предварительный информации, за рулем УАЗа-3303 был пьяный 27-летний мужчина. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Затем автомобиль опрокинулся.

В результате аварии 20-летняя пассажирка скончалась до приезда медиков.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 12 апреля в жестком ДТП на алтайской трассе пострадали 6 человек, среди них есть дети.