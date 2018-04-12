В селе Улаган Республики Алтай 12 апреля опрокинулся автомобиль УАЗ. Пассажирка скончалась на месте, сообщает ГУ МВД региона.
На Алтае в опрокинувшемся автомобиле погибла 20-летняя девушка. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае в опрокинувшемся автомобиле погибла 20-летняя девушка. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в 5:15 утра. По предварительный информации, за рулем УАЗа-3303 был пьяный 27-летний мужчина. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Затем автомобиль опрокинулся.
В результате аварии 20-летняя пассажирка скончалась до приезда медиков.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 12 апреля в жестком ДТП на алтайской трассе пострадали 6 человек, среди них есть дети.
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