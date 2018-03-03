На Алтае заключенных приговорили к серьезным срокам за нападение на сотрудников колонии

В Республике Алтай суд рассмотрел дело в отношении барнаульца Игоря Кропотова, жителя Улан-Удэ Сергея Лобачева и новосибирца Николая Бармина. Их обвиняли в нападении на сотрудников колонии, сообщает прокуратура региона.
Мужчины отбывали наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Республике Алтай в селе Майма. Они были недовольны поведением сотрудников во время планового обыска. Заключенные толкали проверяющих, хватали за одежду и сорвали регистратор.
Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы. Кропотова — к 9 годам, Лобачева — к 2 годам и 3 месяца, Бармина — к 7 годам, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Кропотову назначили 2 года ограничения свободы.
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