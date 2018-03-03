На Алтае заключенных приговорили к серьезным срокам за нападение на сотрудников колонии

Мужчины отбывали наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Республике Алтай в селе Майма. Они были недовольны поведением сотрудников во время планового обыска. Заключенные толкали проверяющих, хватали за одежду и сорвали регистратор.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы. Кропотова — к 9 годам, Лобачева — к 2 годам и 3 месяца, Бармина — к 7 годам, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Кропотову назначили 2 года ограничения свободы.