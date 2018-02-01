На Алтае женщина жестоко избила свою сестру

В гости к потерпевшей пришла ее двоюродная сестра, они выпивали вместе. Женщины поссорились и во дворе гостья избила хозяйку дома. Женщина несколько раз ударила сестру по лицу, а потом повалила на землю и продолжила бить ногами.

Успокоившись, сестры пошли домой. На следующий день потерпевшая обратилась за помощью к медиком с травмой носа. Она также рассказала о случившемся полицейским.

Подозреваемую задержали, она признала свою вину. Женщина пыталась оправдать поступок тем, что была пьяна. Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы до трех лет.