На Алтае женщина жестоко избила свою сестру

В Горно-Алтайске 26-летняя местная жительница рассказал полицейским, что ее избила двоюродная сестра сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
В гости к потерпевшей пришла ее двоюродная сестра, они выпивали вместе. Женщины поссорились и во дворе гостья избила хозяйку дома. Женщина несколько раз ударила сестру по лицу, а потом повалила на землю и продолжила бить ногами.
Успокоившись, сестры пошли домой. На следующий день потерпевшая обратилась за помощью к медиком с травмой носа. Она также рассказала о случившемся полицейским.
Подозреваемую задержали, она признала свою вину. Женщина пыталась оправдать поступок тем, что была пьяна. Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы до трех лет.
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