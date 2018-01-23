В Барнауле мужчина зверски избил знакомого

Вчера, 20:29.
Происшествия

Барнаулец жестоко избил своего приятеля, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

По предварительной информации, недавно барнаулец выполнял кладку печи на приусадебном участке. Во время работ подозреваемый выпил вместе со знакомым. Приятели поссорились и злоумышленник избил товарища.

Потерпевший просил знакомого прекратить избиение, но тот не останавливался. Мужчина получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер и другие повреждения. Потерпевший добрался к соседям и попросил вызвать полицию и скорую.

Подозреваемый ранее был судим, его заключили под стражу. Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.

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