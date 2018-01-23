В Барнауле мужчина зверски избил знакомого

Барнаулец жестоко избил своего приятеля, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, недавно барнаулец выполнял кладку печи на приусадебном участке. Во время работ подозреваемый выпил вместе со знакомым. Приятели поссорились и злоумышленник избил товарища.
Потерпевший просил знакомого прекратить избиение, но тот не останавливался. Мужчина получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер и другие повреждения. Потерпевший добрался к соседям и попросил вызвать полицию и скорую.
Подозреваемый ранее был судим, его заключили под стражу. Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.
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