Барнаульцы жестоко избили и ограбили случайного прохожего

Компания молодых людей была в гостях. Вечером пьяные мужчины пошли на улицу. Двое из них зашли в магазин, а третий ждал неподалеку. Возле здания один из злоумышленников обратился к прохожему с личной просьбой. Мужчина ответил отказом и пошел в сторону дома.

После этого подозреваемый догнал его и несколько раз ударил. В это время из магазина вышли два друга злоумышленника. Они избили прохожего, забрали телефон, меховую шапку и пакет с вещами.

Потерпевшего заметил экипаж ППС. Полицейские задержали подозреваемых по "горячим следам". Все похищенные вещи изъяли. Один из грабителей был ранее судим. Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет.