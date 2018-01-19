Барнаульцы жестоко избили и ограбили случайного прохожего

Несколько жителей Барнаула напали на прохожего, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Компания молодых людей была в гостях. Вечером пьяные мужчины пошли на улицу. Двое из них зашли в магазин, а третий ждал неподалеку. Возле здания один из злоумышленников обратился к прохожему с личной просьбой. Мужчина ответил отказом и пошел в сторону дома.
После этого подозреваемый догнал его и несколько раз ударил. В это время из магазина вышли два друга злоумышленника. Они избили прохожего, забрали телефон, меховую шапку и пакет с вещами.
Потерпевшего заметил экипаж ППС. Полицейские задержали подозреваемых по "горячим следам". Все похищенные вещи изъяли. Один из грабителей был ранее судим. Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет.
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