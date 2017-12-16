В Барнауле грабитель заставил студентку напоить его чаем, а потом избил

В Барнауле осудили мужчину, который проник в квартиру студентки, избил и хотел ограбить девушку, сообщает краевая прокуратура.
Мужчина через козырек забрался на балкон второго этажа, а потом ворвался в квартиру студентки. Он приказал девушке снять цепочку, кольца и серьги. Потерпевшая, испугавшись, отдала мужчине украшения.
После этого нападавший сказал девушке успокоиться и поставить чайник, чтобы выпить чай. Студентка пошла на кухню, взяла чайник и облила водой мужчину. Затем она успела выскочить в коридор. Через секунды подсудимый догнал студентку и начал избивать. Потерпевшая выбежала в подъезд и стала звать на помощь.
Один из соседей, услышав девушку, выбежал из своей квартиры и вызвал полицию. Злоумышленника задержали.
Мужчину признали виновным. Его приговорили к 2 годам и 15 дням лишения свободы.
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