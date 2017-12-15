В Алтайском крае дерзкий грабитель в маске совершил налет на АЗС

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже денег у оператора автозаправочной станции, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Вечером 4 декабря в Зональном районе злоумышленник разбил камнем стекло автозаправочной станции. Мужчина был в маске и угрожал сотруднице АЗС. Он требовал деньги. Женщина, испугавшись, отдала злоумышленнику больше 30 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Бийска. Он признал свою вину. Злоумышленник успел потратить украденные деньги.
Сейчас мужчина находится под стражей. Против него возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до семи лет. Ранее мужчина уже был судим.
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