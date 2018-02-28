На Алтае женщину обманули при покупке косметики в "ВКонтакте"

По предварительной информации, женщина нашла объявление о продаже косметического средства в соцсети "ВКонтакте". Продавец сообщил, что отправит товар после полной предоплаты.

Потерпевшая перевела 7 тысяч рублей на карту, но так и не получила свою косметику. Связаться с продавцом также не удалось: страница в соцсети была заблокирована.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.