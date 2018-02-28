На Алтае женщину обманули при покупке косметики в "ВКонтакте"

Жительница Горно-Алтайска хотела купить косметику в интернете, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, женщина нашла объявление о продаже косметического средства в соцсети "ВКонтакте". Продавец сообщил, что отправит товар после полной предоплаты.
Потерпевшая перевела 7 тысяч рублей на карту, но так и не получила свою косметику. Связаться с продавцом также не удалось: страница в соцсети была заблокирована.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.