В Алтайском крае мужчину обманули при продаже гаража

Житель Бийска хотел продать гараж, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 10 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Бийчанин разместил в интернете объявление о продаже гаража. Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что готов купить гараж внести задаток 10 тысяч рублей. Для получения денег незнакомец попросил продиктовать данные карты и и выполнить ряд действий.
Житель Бийска сделал то, о чем его попросил лжепокупатель, и с карты исчезли 10 тысяч рублей. Дозвониться мужчине не удалось.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до пяти лет.
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