В Алтайском крае мужчину обманули при продаже гаража

Бийчанин разместил в интернете объявление о продаже гаража. Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что готов купить гараж внести задаток 10 тысяч рублей. Для получения денег незнакомец попросил продиктовать данные карты и и выполнить ряд действий.

Житель Бийска сделал то, о чем его попросил лжепокупатель, и с карты исчезли 10 тысяч рублей. Дозвониться мужчине не удалось.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до пяти лет.