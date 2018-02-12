В Алтайском крае банду осудят за жестокие избиения, вымогательства и мошенничество

По версии следствия, в 2015 году один из жителей края создал и возглавил преступное сообщество. Оно состояло из двух организованных групп, которые действовали в регионе. Девять членов банды вместе совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Еще пять человек иногда им помогали.

Потерпевшими оказались 17 человек, часть из них — инвалиды. Их заставляли платить деньги под вымышленными предлогами: долги, которые якобы у них есть, неправильное поведение. Кроме того, людей ставили "на счетчик", а также вывозили за город и избивали.

Материалы уголовного дела направили в суд. Членов банды, в частности, обвиняют в мошенничестве, вымогательстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

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