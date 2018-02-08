В Барнауле поймали членов двух банд "газовиков", обманывавших пенсионеров

Барнаульские полицейские обезвредили две преступные группировки мошенников, которые под видом сотрудников коммунальных служб проникали в дома к пенсионерам, где тайно похищали деньги, пишет пресс-служба краевого главка МВД.
Местные жулики
В первой банде состояли жители Алтайского края: мужчина и две женщины. В качестве жертв они выбирали одиноких пожилых людей, которым представлялись консультантами по обслуживанию газового оборудования.
Двое из членов банды действительно работали в коммунальной компании и знали, кто живет по конкретному адресу. Они по долгу службы ходили по квартирам с проверками, во время которых иногда примечали, где спрятаны деньги или находятся ценные предметы. Так возник преступный умысел: возвращаться после реальной проверки в жилища одиноких стариков и под видом дополнительного обследования счетчиков и газового оборудования, воровать у пенсионеров деньги.
Иногда преступники также могли представляться и страховыми агентами.
Гастролёры
Еще одна подобная банда приехала в Барнаул из соседнего региона. Они действовали по похожей схеме. Но им приходилось высматривать пожилых людей на улицах города и скрытно следить за теми до квартиры. После этого они звонили в дверь и представлялись сотрудниками коммунальных служб, которые якобы проверяют газовое обрудование, а также электроплиты или проводку.
Один из участников банды отвлекал хозяина, а другой похищал деньги и ценное имущество.
Как оказалось, эти злоумышленники за аналогичные преступления находились в федеральном розыске.
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