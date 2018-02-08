В Барнауле поймали членов двух банд "газовиков", обманывавших пенсионеров

В Барнауле поймали членов двух преступных групп, которые обманывали одиноких стариков, представляясь работниками коммунальных служб. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле поймали членов двух преступных групп, которые обманывали одиноких стариков, представляясь работниками коммунальных служб. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле поймали членов двух преступных групп, которые обманывали одиноких стариков, представляясь работниками коммунальных служб. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле поймали членов двух преступных групп, которые обманывали одиноких стариков, представляясь работниками коммунальных служб. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле поймали членов двух преступных групп, которые обманывали одиноких стариков, представляясь работниками коммунальных служб. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле поймали членов двух преступных групп, которые обманывали одиноких стариков, представляясь работниками коммунальных служб. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле поймали членов двух преступных групп, которые обманывали одиноких стариков, представляясь работниками коммунальных служб. Фото: 22.мвд.рф.

Местные жулики

В первой банде состояли жители Алтайского края: мужчина и две женщины. В качестве жертв они выбирали одиноких пожилых людей, которым представлялись консультантами по обслуживанию газового оборудования.

Двое из членов банды действительно работали в коммунальной компании и знали, кто живет по конкретному адресу. Они по долгу службы ходили по квартирам с проверками, во время которых иногда примечали, где спрятаны деньги или находятся ценные предметы. Так возник преступный умысел: возвращаться после реальной проверки в жилища одиноких стариков и под видом дополнительного обследования счетчиков и газового оборудования, воровать у пенсионеров деньги.

Иногда преступники также могли представляться и страховыми агентами.

Гастролёры

Еще одна подобная банда приехала в Барнаул из соседнего региона. Они действовали по похожей схеме. Но им приходилось высматривать пожилых людей на улицах города и скрытно следить за теми до квартиры. После этого они звонили в дверь и представлялись сотрудниками коммунальных служб, которые якобы проверяют газовое обрудование, а также электроплиты или проводку.

Один из участников банды отвлекал хозяина, а другой похищал деньги и ценное имущество.

Как оказалось, эти злоумышленники за аналогичные преступления находились в федеральном розыске.