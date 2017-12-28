В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают жителей Алтайского края

В преддверии Нового года полиция фиксирует шквал заявлений о мошенничествах. Если в обычное время в день таких заявлений 5-10, то перед праздниками — свыше 15 ежедневно. Полицейские связывают это с тем, что мошенники тоже люди, и готовятся таким образом к празднику, стараясь заработать.

В 2017 году в Алтайском крае выросла раскрываемость дистанционных мошенничеств (через интернет, телефоны) с 6% до 26%, сообщили в ходе пресс-конференции представители ГУ МВД России по Алтайскому краю. Этого удалось добиться во многом благодаря тому, что руководство алтайской полиции решило создать отдельное подразделение для расследования таких дел. Чаще всего правоохранителям хватает своих ресурсов, но в особо сложных случаях они привлекают к работе сторонних программистов.

В целом число дистанционных мошенничеств в крае сократилось на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. Из всех зарегистрированных в 2017 году преступлений львиную долю составляют интернет-мошенничества — их было 2 050. Остальные виды распределились так:

обман при продаже товаров (путем получения PIN или CVV2/CVC2 кодов банковских карт)— 988 ;

; "Ваш сын попал в беду" — 269 ;

; "Ваша карта заблокирована" (смс-рассылка) — 141 ;

; "Переведите деньги на телефон, потом отдам наличными" (случаются с курьерами, с людьми, которые едут на лже-собеседования) — 65 ;

; "Вам полагается компенсация за приобретенные медицинские препараты, оплатите налог" — 26 ;

; лечение по телефону (экстрасенсы) — 9.

Интересно, что, хотя последние два вида мошенничеств мало распространены, суммы ущерба там доходят до миллионных. Жертвами таких преступлений чаще всего становятся пожилые люди. Порой в полицию обращаются их родственники, а сами пострадавшие из-за эффекта плацебо считают, что их действительно вылечили по телефону. Схема "Ваш сын попал в беду" тоже действует в основном на пенсионеров.

А вот при продаже товаров через интернет чаще всего попадается более молодое поколение. Полицейские говорят: "Если вам позвонили и просят подойти к банкомату, да даже вообще выйти из квартиры — это стопроцентное мошенничество, не говоря уже о просьбах раскрыть пароли и коды к картам. Чтобы перевести деньги за товар на карту, достаточно знать ее номер, написанный на внешней стороне (16 или 18 цифр), либо 20-значный расчетный счет.

Став жертвой мошенничества, можно и самому заработать уголовную статью. Так происходит, например, когда человек пытается воспользоваться помощью сомнительных организаций в оформлении кредита. Они завлекают фразами: "Только по паспорту", "С любой кредитной историей". Обычно это происходит через интернет. Люди обращаются за помощью, а их просят оплатить "страховку" и "комиссию", поэтапно вытягивая деньги. При этом иногда помощь действительно предлагают, только "медвежью" — советуют предоставить ложные данные в банк. Такие вещи квалифицируют как мошенничество в сфере кредитования. В 2017 году алтайская полиция зарегистрировала 99 таких дел, 20 ушло в суд.

В конце года до края докатилась волна популярности криптовалюты, а вместе с ней и мошенничества. Зарегистрировано два случая обмана граждан: в одном барнаулец потратил 65 тысяч, в другом — свыше 150 тысяч.

Сложнее всего раскрывать хакерские мошенничества, когда в телефон попадает вирус и выкачивает деньги с карты, блокируя смс-сообщения от банка. Его можно "поймать" на сомнительных сайтах или через смс с зашитой в него вредоносной ссылкой.

Полицейские рекомендуют без крайней необходимости не привязывать карту к мобильному телефону, и тем более не соглашаться на это по телефону — звонить могут мошенники.

Немного статистики