"Ребёнку нужна помощь": жителей Алтайского края втянули в мошенническую рассылку

Пример мошеннической рассылки в Whats App.

В интернете можно найти много информации о якобы благотворительной акции организаций Epuls и Onet. Человеку приходит сообщение с просьбой о помощи, в котором рассказывается о болезни какого-либо человека. В тексте утверждается, что компании Epuls и Onet согласны помочь. Для того, чтобы спасти человека, необходимо всего лишь переслать текст сообщения своим знакомым и друзьям, а вышеуказанные компании якобы отследят их количество. Обещается, что за каждое третье исходящее сообщение от одного и того же человека на реквизиты больного придет определенная сумма. Также обещается, что после отправки 12 писем в профиле появится особый значок.

На территории Алтайского края встречаются сообщения с указанием номера телефона якобы родителей якобы больного ребенка. Altapress.ru удалось обнаружить два таких номера: 8 988 583 84 33 (Ростовская область) и 8 950 195 09 42 (Свердловская область). Редакция позвонила на оба номера с городского телефона: первый оказался не зарегистрирован в сети, а при звонке на второй автоматическая система сообщила, что абонент не может ответить.

Данные сообщения — не более чем придуманная мошенниками история. Некоторые люди пишут, что звонили по указанным в тексте номерам и у них списывали со счета деньги. В любом случае простой пересылкой сообщений больному человеку нельзя помочь, и никакого значка после этого не появляется.

Текст с мошеннической рассылкой в документе управления образования.

Epuls — это популярная социальная сеть. Она зарегистрирована на территории Польши. По своим функциям она схожа с социальной сетью ВКонтакте. Onet — это газета, которая работает на территории Польши. К распространению подобного спама компании не имеют отношения и, разумеется, не платят никому денег за рассылку сообщений.

Несмотря на то, что в рассылке не указано ничего, что подтверждало бы историю (даже имени якобы больного ребенка), люди участвуют в этом. Подобные сообщения гуляют по всем регионам России, причем их текст не меняется.

Altapress.ru призывает игнорировать подобные вещи и объяснять знакомым, что это ложь. Участвовать в этом — значит фактически помогать мошенникам. Прежде чем участвовать в благотворительности, нужно тщательно проверять всю информацию.