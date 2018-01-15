Алтайский Следком отправил в суд 13 тысяч уголовных дел за семь лет работы

В СУ СКР по Алтайскому краю трудятся 156 следователей. Ежегодно они совершают порядка пяти тысяч выездов на места происшествий.

Первый в стране приговор за создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, вынесли в Алтайском крае. На скамью подсудимых отправился Мамука Чкадуа, уроженец Абхазии, известный в криминальной среде как Мамука Гальский. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще 20 человек за многочисленные вымогательства и убийства.

За 7 лет работы алтайскому СУ СКР совместно с сотрудниками МВД удалось раскрыть более 800 преступлений, совершенных в прошлые годы, долгое время остававшихся нераскрытыми. Так, 63-летнего жителя Рубцовска Сергея Воробьева судят за 19 преступлений, совершенных более 10 лет назад. Его обвиняют в создании вооруженной группы (банды) для разбойных нападений, убийств, в том числе в посягательстве на жизнь правоохранителей, в покушении на хищение и хищении огнестрельного оружия, в хулиганстве, хранении, перевозке и изготовлении взрывчатых веществ. Уголовное дело рассматривается в суде.

В последние годы СУ СКР по Алтайскому краю удалось привлечь к ответственности ряд высокопоставленных коррупционеров. Приговоры получили бывший замгубернатора Алтайского края Юрий Денисов и его супруга, бывший начальник следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрей Арестов и его подчиненный, бывший директор ГУП "Алтайстройзаказчик" Вадим Золотарев и его пособник — директор ОАО "Ключевской элеватор" Юрий Титов, бывший директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики" Сергей Прибытков, бывший глава администрации Волчихинского района Евгений Агафонов и местный предприниматель Дмитрий Горбов, экс-глава администрации Поспелихинского района Петр Шрейдер, бывший начальник РЭО ГИБДД МУ МВД России "Бийское" Андрей Сафронов и многие другие.

Altapress.ru поздравляет сотрудников СУ СКР по Алтайскому краю с их профессиональным праздником и желает успехов в их нелегком труде.