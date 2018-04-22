На Алтайский край обрушатся дожди и грозы

23 апреля в отдельных районах Алтайского края ожидается дождь, днем местами возможна гроза. Ночью +7…+12, днем ожидается +18…+23. Ветер восточный с переходом на южный, ночью 6-11 м/с с усилением до 16 м/с. Днем 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле ночью +8...+10, днем +16+18. Ветер восточный с переходом на южный до 10-15 м/с. В течение дня возможны дожди.