На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов

Сегодня, 10:01.
Жизнь

В Республике Алтай уничтожили партию незаконных игровых автоматов, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

В Республике Алтай конфисковали 14 незаконных игровых автоматов. После проведения экспертизы их уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Майминском районе.

В МВД напоминают, что за незаконное проведение азартных игр юридическим лицам грозит штраф от 700 тыс до 1 млн. рублей. Физическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров