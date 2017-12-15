В Республике Алтай уничтожили партию незаконных игровых автоматов, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На алтайском полигоне погрузчиком уничтожили партию игровых автоматов. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
В Республике Алтай конфисковали 14 незаконных игровых автоматов. После проведения экспертизы их уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Майминском районе.
В МВД напоминают, что за незаконное проведение азартных игр юридическим лицам грозит штраф от 700 тыс до 1 млн. рублей. Физическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.
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