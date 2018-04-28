На алтайской трассе погиб мотоциклист

ДТП произошло в период с 21 часа 26 апреля до 8 утра 27 апреля на 25 километре дороги "Заринск-Смазнево-Голуха-Цементный завод".

По предварительной информации, 52-летний водитель мотоцикла "ИЖ Планета-5" ехал со стороны станции Голуха в направлении Заринска. Мужчина не справился с управлением, мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним, вечером 26 апреля в Барнауле на улице Малахова в ДТП пострадали водители двух иномарок.