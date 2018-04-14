На алтайской трассе погибла женщина после столкновения BMW X5 с КамАЗом

12 апреля в 15:30 на 138 км Чуйского тракта столкнулись КамАЗ и BMW X5. В ДТП погибла женщина.
По предварительным данным, 39-летний водитель BMW X5, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом.
В результате ДТП 41-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля BMW получил травмы различной степени тяжести, ему оказали медицинская помощь. 41-летний водитель КамАЗа не пострадал.
Очевидцы пишут в Barnaul22, что у КамАЗа от столкновения оторвало заднее левое колесо и мост. Грузовик, как и BMW, слетел с трассы.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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