На алтайской трассе погибла женщина после столкновения BMW X5 с КамАЗом

По предварительным данным, 39-летний водитель BMW X5, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля BMW получил травмы различной степени тяжести, ему оказали медицинская помощь. 41-летний водитель КамАЗа не пострадал.

Очевидцы пишут в Barnaul22, что у КамАЗа от столкновения оторвало заднее левое колесо и мост. Грузовик, как и BMW, слетел с трассы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.