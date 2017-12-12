На Чернобыльской АЭС обнаружили обломки вертолета

На Чернобыльской АЭС нашли обломки вертолета, упавшего во время ликвидации последствий аварии в 1986 году, сообщается на сайте электростанции.
Часть хвостового оперения с элементами рулевого винта вертолета Ми-8 обнаружили, когда демонтировали настил послеаварийной легкой кровли машинного зала в четвертом блоке ЧАЭС 6 декабря.
Крушение вертолета произошло 2 октября 1986 года при ликвидации последствий аварии на атомной станции. Экипаж Ми-8 выполнял работы по проливу клеящим составом крыш блоков второй очереди ЧАЭС. Вертолет задел лопастями трос высотного крана и рухнул на землю.
Все четверо членов экипажа Ми-8 погибли. Им установлен памятник рядом с вертолетной площадкой в Чернобыле.
"В настоящий момент изучается возможность извлечения и дезактивации элемента хвостового оперения для использования в качестве музейного объекта", — говорится в сообщении на сайте ЧАЭС.
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