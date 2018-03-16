На дебатах Сурайкин пытался подраться с Шевченко

Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пытался устроить драку с журналистом Максимом Шевченко во время предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1", пишут "Известия".
Конфликт разгорелся, когда в студию пришла Лидия Филькина. Сурайкин представил ее своим доверенным лицом и бывшей работницей совхоза имени Ленина.
Шевченко возмутило то, что в студии одновременно находятся доверенное лицо и кандидат.
Он начал спорить с Сурайкиным, оппоненты обменивались оскорблениями. В какой-то момент Сурайкин пошел в сторону журналиста с кулаками. Он угрожал сломать ему челюсть, но его остановил ведущий и другие участники.
Напомним, ранее Максим Шевченко уже был в центре скандала из-за драки с Николаем Сванидзе. Конфликт возник во время обсуждения вопроса "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".
Дебаты кандидатов в президенты России начались 27 февраля.
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