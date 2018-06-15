На Гавайи обрушился дождь из драгоценных камней

Сегодня, 18:09.
Жизнь

Вулкан Килауэа, извергающийся пятую неделю, привел к выбросу драгоценных камней оливин. Местные жители находят их на улицах и пляжах, сообщает Daily Mail.

Море. Волна.
Море. Волна. Фото: СС0.

Крошечные драгоценные камни зеленого цвета, залегающие в вулканических породах, высвобождаются извержением. Жители Большого острова называют оливины "маленькими камнями Килауэа" и уверяют, что сейчас на острове настоящий дождь из них.

Геолог из Гавайского университета, изучающая состав лавы Килауэа, подтвердила, что обнаружение драгоценных камней связано с извержением.

Стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат, пишет РИА Новости.

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