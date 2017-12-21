На глазах у тысяч зрителей на китайском стадионе расстреляли преступников

На стадионы в Лунфэне (Китай) на глазах у тысяч местных жителей расстреляли 10 торговцев наркотиками, грабителей и убийц.
С июня 2017 года это уже третья публичная казнь, которая по замыслу властей Китая, должна воспитывать в обществе негативное отношение к преступности, пишет Life.ru.
Местных жителей пригласили на стадион заранее через соцсети. Видеозапись запечатлела одобрительную реакцию горожан на появление грузовичков с полицейским конвоем и приговоренными. После объявления приговора по громкоговорящей связи преступников выводили по одному и казнили.
Семь из них промышляли наркоторговлей, трое были приговорены к расстрелу за грабежи и убийства, пишет ura.ru.
Исполнение смертных приговоров в КНР дифференцированно. Осужденные за ненасильственные преступления — мошенники, взяточники — получают, как правило, смертельную инъекцию. Убийц и наркоторговцев обычно ожидает расстрел.
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