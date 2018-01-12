На Красной планете нашли хранилища чистой воды

Группа ученых Геологической службы США обнаружила, что под поверхностью Марса на глубине 1-2 метра залегают обширные пласты чистого водяного льда толщиной до 100 метров.
Открытие совершено с помощью межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая сделала снимки подвергнутых эрозии скалистых уступов.
Известно, что на Марсе содержится вода в виде льда, однако она преимущественно находится в составе вечной мерзлоты (криосферы), смешанная с пылью, породами и другими включениями. На средних широтах доля водного льда в криосфере составляет всего 20 процентов, однако исследователи полагают, что они обнаружили чистую замороженную воду, которая, возможно, пригодна для употребления астронавтами.
Специалисты изучили обнажившиеся породы с помощью спектроскопа CRISM и выяснили, что в них содержится замороженная вода. Данные системы THEMIS, определяющей температуру поверхности, показали, что лед образует толстый слой, а не тонкую корку.
По мнению исследователей, открытие показывает, что на Марсе имеется больше доступной воды, чем считалось ранее, пишет Lenta.ru.
Статья исследователей опубликована в журнале Science.
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