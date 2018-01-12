На Красной планете нашли хранилища чистой воды

Открытие совершено с помощью межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая сделала снимки подвергнутых эрозии скалистых уступов.

Известно, что на Марсе содержится вода в виде льда, однако она преимущественно находится в составе вечной мерзлоты (криосферы), смешанная с пылью, породами и другими включениями. На средних широтах доля водного льда в криосфере составляет всего 20 процентов, однако исследователи полагают, что они обнаружили чистую замороженную воду, которая, возможно, пригодна для употребления астронавтами.

Специалисты изучили обнажившиеся породы с помощью спектроскопа CRISM и выяснили, что в них содержится замороженная вода. Данные системы THEMIS, определяющей температуру поверхности, показали, что лед образует толстый слой, а не тонкую корку.

По мнению исследователей, открытие показывает, что на Марсе имеется больше доступной воды, чем считалось ранее, пишет Lenta.ru.

Статья исследователей опубликована в журнале Science.