На крыше дома в Киеве задержали Саакашвили

После задержания возле дома Саакашвили началась драка, слышны звуки, похожие на взрывы или петарды. Политика посадили в машину, которую с криками "Миша!" и "Брусчатку поднимаем!" заблокировали несколько сторонников политика, пишет "Страна".

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в квартиру Саакашвили с обыском. Представитель СБУ Елена Гитлянская в разговоре с "Интерфаксом" не сообщила, с каким уголовным делом связан обыск, уточнив, что оно расследуется Генпрокуратурой Украины.

По данным УНН, речь идет о протестных акциях с участием Саакашвили, деньги на которые якобы давали соратники бывшего украинского президента Виктора Януковича.

ТСН передает, что после того, как в квартиру Саакашвили пришли силовики, политик забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал оттуда спрыгнуть. Как пишет украинское издание "Гордон", Саакашвили объявил, будто его пытается похитить действующий украинский президент Петр Порошенко по приказу российского лидера Владимира Путина, пишет Lenta.ru.

В сентябре Саакашвили лишили украинского гражданства, в том же месяце он проник на территорию Украины из Польши. В начале ноября пребывание политика в стране признали законным. По информации издания "Страна", Киев готовит "спецоперацию" по высылке Саакашвили с Украины до конца года.

В Грузии Саакашвили обвиняют в нескольких преступлениях, он покинул страну в 2013 году после вступления в должность президента Георгия Маргвелашвили.