На Кубани участнику квеста пропилили руку циркулярной пилой

В Краснодаре участнику квеста циркулярной пилой прорезали руку до кости. Инцидент произошел 22 октября, однако о нем стало известно только сейчас, пишет maks-portal.ru.
"Группа из нескольких молодых людей проходила квест, организованный для них специализированной компанией. Аниматор квеста по сценарию должен был напугать посетителей циркулярной пилой, но когда это делал, по неосторожности ранил 22-летнего молодого человека, пропилив ему руку и затронув кость", — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Здоровью молодого человека был причинен вред средней тяжести.
Наказание грозит не только аниматору, но и организаторам опасной игры. За "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" им грозит до шести лет тюрьмы.
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