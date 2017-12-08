На Кубани участнику квеста пропилили руку циркулярной пилой

"Группа из нескольких молодых людей проходила квест, организованный для них специализированной компанией. Аниматор квеста по сценарию должен был напугать посетителей циркулярной пилой, но когда это делал, по неосторожности ранил 22-летнего молодого человека, пропилив ему руку и затронув кость", — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Здоровью молодого человека был причинен вред средней тяжести.

Наказание грозит не только аниматору, но и организаторам опасной игры. За "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" им грозит до шести лет тюрьмы.