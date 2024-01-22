22 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Шоу-бизнес

На низкие доходы Бузовой пожаловалась ее мать

"Доходы упали и не только", — жалуется Ирина Бузова. Об этом сообщает "Лента.ру".

Ольга Бузова с концертом на курорте Яровое
Ольга Бузова с концертом на курорте Яровое
moreyarovoe.ru

Мать певицы высказалась о падении доходов дочери.

Так, Бузова уже на протяжении восьми лет ездит на старом Mercedes.

"Она хотела, но теперь не до жиру", — сказала Ирина Бузова о нежелании артистки покупать новый автомобиль.

Однако после этого интервью певица получила неожиданный подарок: черный микроавтобус марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал его — неизвестно.

Ранее фан-встреча Ольги Бузовой прошла в Барнауле. На встречу со звездой пришли сотни горожан, был заполнен весь магазин Л'Этуаль и первый этаж торгово-развлекательного центра Galaxy.

Как заявила сама певица в своем блоге, она плохо себя чувствовала накануне, но это не остановило ее встретиться с фанатами.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость