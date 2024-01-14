Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

На встречу со звездой пришли сотни горожан, был заполнен весь магазин Л'Этуаль и первый этаж торгово-развлекательного центра.
Несмотря на погодные условия, барнаульцы стояли в очереди, которая начиналась с самого эскалатора, где дежурил охранник и пропускал на спуск по несколько человек.
"К сожалению, сегодня без обнимашек", - сообщил ведущий мероприятия.
Как заявила сама певица в своем блоге, она плохо себя чувствовала накануне, но это не остановило ее встретиться с фанатами. Тем не менее пообщаться со звездой времени не хватает, но фото и автографы получат все. Примерный возраст присутствующих на фан-встрече барнаульцев 16-20 лет.
Охране пришлось сдерживать агрессивных фанатов, которые старались перебраться через турникет. На месте встречи дежурит врач.
Обеспокоенных поклонников успокаивает охрана, говорят получить фото удастся каждому.
Неожиданно много парней пришло увидеться со звездой, даже взрослые мужчины подходят к Бузовой, чтобы взять автограф.
Ранее мы сообщали, сколько будет идти встреча с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY.
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