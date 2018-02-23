На Олимпиаду в Пхенчхане потратили 12,5 млрд долларов

Бюджет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане составил 12,5 млрд. долларов. Об этом сообщила представитель южнокорейского оргкомитета Нэнси Пак, пишет ТАСС.
Наибольший вклад в бюджет внесло правительство Южной Кореи — власти выделили 10,1 млрд на создание инфраструктуры, сказала Пак. К этим деньгам добавились средства на операционные расходы в размере 2,4 млрд долларов.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля, Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.
По официальным данным, расходы на строительство спортивных объектов и обслуживающую инфраструктуру в Сочи для проведения Олимпиады-2014 составили порядка 214 млрд. рублей. При этом только 100 млрд. рублей из этой суммы было выделено из государственного бюджета.
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