На Олимпиаду в Пхенчхане потратили 12,5 млрд долларов

Наибольший вклад в бюджет внесло правительство Южной Кореи — власти выделили 10,1 млрд на создание инфраструктуры, сказала Пак. К этим деньгам добавились средства на операционные расходы в размере 2,4 млрд долларов.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля, Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.

По официальным данным, расходы на строительство спортивных объектов и обслуживающую инфраструктуру в Сочи для проведения Олимпиады-2014 составили порядка 214 млрд. рублей. При этом только 100 млрд. рублей из этой суммы было выделено из государственного бюджета.