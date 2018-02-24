Сайт тульского избиркома уже выдал сведения о 40-77% явке на выборах президента

На сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе о выборах президента России, которые намечены на 18 марта, появилась информация о явке. Так, по данным избиркома, явка на 10 утра по всей области составила 40,05%. На некоторых участках проголосовало около 77%. Обратил внимание на явку один из телеграм-каналов, пишет Znak.com.
Надо сказать, что несмотря на публикацию информация о такой явке на выборы в области на 10 утра с сайта тульского избиркома так и не исчезла в течение дня 24 февраля. В чем убедился и altapress.ru.
Из нее видно, что явка не только в среднем по области, но и в самой Туле 18 марта на территории Советского района (ТИК "Советская") тоже составляет 40,05%. А на одном из избирательных участков она на 10 утра уже составила более 77%. Хотя выборы состоятся, если кто-то забыл, 18 марта.
К счастью, хотя бы результаты голосования за тех или иных кандидатов там еще не опубликованы. Впрочем, может быть, мы не очень внимательно смотрели.
Сайт областного избиркома такое заблаговременное появление"точных" (до долей процента) сведений не комментирует.
Напомним, что в Алтайском крае власти дали жесткую установку муниципалитетам обеспечить явку в 70%. Одновременно глава региона подчеркнул, что никто не будет призывать глав муниципалитетов делать что-то, что не соответствует законодательству.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.