Сайт тульского избиркома уже выдал сведения о 40-77% явке на выборах президента

Надо сказать, что несмотря на публикацию информация о такой явке на выборы в области на 10 утра с сайта тульского избиркома так и не исчезла в течение дня 24 февраля. В чем убедился и altapress.ru.

Из нее видно, что явка не только в среднем по области, но и в самой Туле 18 марта на территории Советского района (ТИК "Советская") тоже составляет 40,05%. А на одном из избирательных участков она на 10 утра уже составила более 77%. Хотя выборы состоятся, если кто-то забыл, 18 марта.

К счастью, хотя бы результаты голосования за тех или иных кандидатов там еще не опубликованы. Впрочем, может быть, мы не очень внимательно смотрели.

Сайт областного избиркома такое заблаговременное появление"точных" (до долей процента) сведений не комментирует.

Напомним, что в Алтайском крае власти дали жесткую установку муниципалитетам обеспечить явку в 70%. Одновременно глава региона подчеркнул, что никто не будет призывать глав муниципалитетов делать что-то, что не соответствует законодательству.