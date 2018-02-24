Сайт тульского избиркома уже выдал сведения о 40-77% явке на выборах президента

Сегодня, 16:55.
Политика

На сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе о выборах президента России, которые намечены на 18 марта, появилась информация о явке. Так, по данным избиркома, явка на 10 утра по всей области составила 40,05%. На некоторых участках проголосовало около 77%. Обратил внимание на явку один из телеграм-каналов, пишет Znak.com.

Результаты явки на выборах в марте. Скриншот сайта избирательной комиссии Тульской области сделан 24 февраля.
Результаты явки на выборах в марте. Скриншот сайта избирательной комиссии Тульской области сделан 24 февраля. Фото: Altapress.ru.

Надо сказать, что несмотря на публикацию информация о такой явке на выборы в области на 10 утра с сайта тульского избиркома так и не исчезла в течение дня 24 февраля. В чем убедился и altapress.ru.

Из нее видно, что явка не только в среднем по области, но и в самой Туле 18 марта на территории Советского района (ТИК "Советская") тоже составляет 40,05%. А на одном из избирательных участков она на 10 утра уже составила более 77%. Хотя выборы состоятся, если кто-то забыл, 18 марта.

 К счастью, хотя бы результаты голосования за тех или иных кандидатов там еще не опубликованы. Впрочем, может быть, мы не очень внимательно смотрели.

Резульататы участия в выборах на территории СОветского района Тульской области 18 марта. Скриншот сделан 24 февраля, altapress.ru.
Резульататы участия в выборах на территории СОветского района Тульской области 18 марта. Скриншот сделан 24 февраля, altapress.ru.

Сайт областного избиркома такое заблаговременное появление"точных" (до долей процента) сведений не комментирует.

Напомним, что в Алтайском крае власти дали жесткую установку муниципалитетам обеспечить явку в 70%. Одновременно глава региона подчеркнул, что никто не будет призывать глав муниципалитетов делать что-то, что не соответствует законодательству.

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