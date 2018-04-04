Владельцу задымившейся барнаульской маршрутки грозит уголовное дело

Напомним, 3 апреля 2018 года в городской маршрутке №6 произошло задымление салона во время поездки. Увидев дым, пассажиры стали паниковать и просить водителя остановиться и выпустить их. Однако мужчина продолжил движение и затормозил только на остановке, сообщали очевидцы происшествия.

Выбраться из транспорта сразу людям не удалось: дверь в автобусе заклинило, а на ручке запасного выхода была железная скоба. Люди открыли окна в транспорте, чтобы выпустить дым.

К счастью, до пожара дело не дошло, а дверь все же открылась. Люди смогли выбраться, но только после того, как расплатились за проезд.

Сейчас следователи изучают обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей. Учитывая явные нарушения пожарной безопасности (запертая на скобу дверь), в действиях автоперевозчика могут найти признаки оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.