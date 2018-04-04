Очевидцы сообщают о задымленном барнаульском автобусе, из которого "с боем" выбрались люди

По сообщениям людей, на остановке водитель все же затормозил, но выяснилось, что переднюю дверь заклинило. Пассажиры решили открыть запасной выход, но ручка была забита железной скобой.

"Конечно, окна открыли, но маршрутка была полной, были пассажиры пожилого возраста, не уверена, что все бы смогли оперативно выбраться", - объясняет ситуацию очевидец происшествия.

К счастью, до настоящего пожара дело не дошло, дым прекратился, дверь все же открылась. Люди смогли выбраться на свежий воздух, правда только после того, как расплатились за проезд.