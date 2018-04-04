Очевидцы сообщают о задымленном барнаульском автобусе, из которого "с боем" выбрались люди

3 апреля в одном из барнаульских автобусов, следовавших по маршруту №6, произошло задымление в салоне. Люди начали паниковать, просить остановить транспорт, на что водитель никак не отреагировал и продолжил движение. Даже на остановке выбраться из транспортного средства им удалось не с первого раза. Об этом говорят очевидцы в интернет-сообществе Barnaul22.
По сообщениям людей, на остановке водитель все же затормозил, но выяснилось, что переднюю дверь заклинило. Пассажиры решили открыть запасной выход, но ручка была забита железной скобой.
"Конечно, окна открыли, но маршрутка была полной, были пассажиры пожилого возраста, не уверена, что все бы смогли оперативно выбраться", - объясняет ситуацию очевидец происшествия.
К счастью, до настоящего пожара дело не дошло, дым прекратился, дверь все же открылась. Люди смогли выбраться на свежий воздух, правда только после того, как расплатились за проезд.
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