Долг скандально известного вице-губернатора из команды Евдокимова продали на торгах

УК "Сибтрубопроводстрой" входила в холдинг "Сибтрубопроводстрой", один из крупнейших в России строителей объектов нефтегазового комплекса. Структура холдинга, в частности, была подрядчиком на строительстве магистрального газопровода "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху". Ну, а деятельность его контролировал, в частности, Ростехнадзор.

УК "Сибтрубопроводстрой" признана банкротом в октябре 2015 года.

В "Отчете об оценке" имущества этой компании, выполненном московской компанией "ПрофФинанс", указано: компания выдала Леониду Баклицкому под проценты 1 млн рублей 23 июля 2008 года, заключив договор займа. Отметим, что заемщик в этот момент возглавлял теруправление Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу.

В декабре 2008 года Баклицкий был арестован при получении взятки, суд признал его виновным. Экс-чиновник получил восемь лет колонии строго режима. Тем временем его долг перед УК "Сибтрубопроводстрой" увеличился до 1,5 млн рублей.

А после того, как УК "Сибтрубопроводстрой" признали банкротом, ее дебиторскую задолженность выставили на торги.

Хотя в отчете об оценке имущества указан номер и дата договора займа между Баклицким и компанией, все же автор оценки поясняет, что документы, подтверждающие задолженность, отсутствуют, а срок исковой давности по ее взысканию истек еще в 2012 году. Оценщик рассматривал задолженность Баклицкого перед компанией-банкротом ничтожной и предлагал оценить ее в 2 тыс. рублей.

Тем не менее, долг выставили на торги. 24 ноября конкурсный управляющий УК "Сибтрубопроводстрой" опубликовал итоги аукциона. Право требования долга к Баклицкому выкупил житель Новосибирска Денис Метелев (учредитель фирмы "Логистик") за 13 тыс. рублей при начальной цене 5 тыс. рублей.

Справка

Леонид Баклицкий был вице-губернатором в администрации края с апреля 2004 года, а уволился в июле 2005-го. Бывший кадровый военный. В 2016 году занял должность начальника теруправления Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу. Проработал он там всего 2,5 года: в декабре 2008 года его задержали при получении взятки.

В мае 2010 года суд признал его виновным в получении четырех взяток на общую сумму 1 млн рублей и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вышел Баклицкий на свободу в 2016 году, в этом году он "засветился" в ДТП с участием маршрутки и Audi Q7. Происшествие произошло в Барнауле.