На Урале водитель грузовика сорвал с женщины скальп

К магазину с товаром на разгрузку на грузовике Hyundai подъехал 29-летний водитель. Женщина вышла на улицу встречать автомобиль, но при этом разговаривала по телефону в наушниках.

Она неожиданно появилась перед машиной, не услышав из-за наушников сигналящего ей водителя. В результате автомобиль сбил женщину, которая отделалась бы синяками, но ее волосы намотались на колесо — и с женщины сорвало скальп, пишет ura.ru.

С окровавленной головой пострадавшую срочно привезли в Кировградскую ЦГБ и прооперировали. Для дальнейшего лечения пострадавшую отправили в Екатеринбург.