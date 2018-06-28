На Урале водитель грузовика сорвал с женщины скальп

В результате несчастного случая на дороге лишилась волос 37-летняя жительница города Невьянска в Свердловской области. Инцидент произошел в городе Кировграде, возле магазина "Оптима".
К магазину с товаром на разгрузку на грузовике Hyundai подъехал 29-летний водитель. Женщина вышла на улицу встречать автомобиль, но при этом разговаривала по телефону в наушниках.
Она неожиданно появилась перед машиной, не услышав из-за наушников сигналящего ей водителя. В результате автомобиль сбил женщину, которая отделалась бы синяками, но ее волосы намотались на колесо — и с женщины сорвало скальп, пишет ura.ru.
С окровавленной головой пострадавшую срочно привезли в Кировградскую ЦГБ и прооперировали. Для дальнейшего лечения пострадавшую отправили в Екатеринбург.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.