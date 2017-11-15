Испанский нападающий "снял скальп" с вратаря сборной России по футболу

Его в сопровождении врача доставили в больницу. После проведенной томограммы медики также обнаружили у спортсмена сотрясение головного мозга.

Позднее Лунев поблагодарил всех за поддержку и пообещал как можно скорее вернуться в строй.

Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB — Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.

Спортсмен получил травму головы в добавленное время товарищеского матча со сборной Испании. Нападающий Морено Родриго вышел один на один с российским голкипером и в столкновении ударил вратаря коленом в голову. После этого Лунева увезли с поля, место в воротах занял Денис Глушаков.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3.