Испанский нападающий "снял скальп" с вратаря сборной России по футболу

Вратарь сборной России Андрей Лунев получил скальпированную рану лобной области головы, пишет Lenta.ru.
Его в сопровождении врача доставили в больницу. После проведенной томограммы медики также обнаружили у спортсмена сотрясение головного мозга.
Позднее Лунев поблагодарил всех за поддержку и пообещал как можно скорее вернуться в строй.
Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
Спортсмен получил травму головы в добавленное время товарищеского матча со сборной Испании. Нападающий Морено Родриго вышел один на один с российским голкипером и в столкновении ударил вратаря коленом в голову. После этого Лунева увезли с поля, место в воротах занял Денис Глушаков.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3.
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