Капитан итальянской сборной Джанлуиджи Буффон выразил глубокое сожаление, что национальная команда не одержала победу в его последнем матче.

Последний участник ЧМ-2018 от Европы станет известен 14 ноября. Сборная Ирландии на своем поле сыграет с командой Дании. Первый стыковочный мачт завершился со счетом 0:0.

Шведская команда стала 29-м участником финальной части чемпионата мира в 2018 году. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Хорватии (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная Америка); Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка), пишет znak.com.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что российский спортсмены покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира в 2018 году и не согласился с мнением, что сборная России по футболу заиграет только под его началом.