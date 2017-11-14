Впервые за 60 лет итальянская национальная сборная по футболу не приедет на чемпионат мира

Второй стыковой матч 13 ноября в Милане между сборными Италии и Швеции завершился вничью со счетом 0:0. В первой игре 10 ноября в Стокгольме шведы победили со счетом 1:0. Таким образом путевку на чемпионат мира по футболу в 2018 году в России получила Швеция. Четырехкратный чемпион мира сборная Италии впервые с 1958 года не смогла пройти отбор, сообщает TACC.
Капитан итальянской сборной Джанлуиджи Буффон выразил глубокое сожаление, что национальная команда не одержала победу в его последнем матче.
Последний участник ЧМ-2018 от Европы станет известен 14 ноября. Сборная Ирландии на своем поле сыграет с командой Дании. Первый стыковочный мачт завершился со счетом 0:0.
Шведская команда стала 29-м участником финальной части чемпионата мира в 2018 году. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Хорватии (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная Америка); Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка), пишет znak.com.
Президент РФ Владимир Путин надеется, что российский спортсмены покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира в 2018 году и не согласился с мнением, что сборная России по футболу заиграет только под его началом.
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