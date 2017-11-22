Набиуллина заявила о подорожании продуктов на "Оливье"

Стоимость продуктов для приготовления салата "Оливье" за год выросла на 1,2%, до 312 рублей. Об этом сообщила на заседании Госдумы глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
При этом продукты для "Селедки под шубой" подешевели на 0,9%, до 150 рублей.
"Инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются. Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно из назвать новогодними - цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат "Оливье" и "Селедка под шубой". Салат "Оливье" за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей, "Селедка под шубой" подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей", — сказала Эльвира Набиуллина.
Глава Банка России уточнила, что по последним данным инфляционные ожидания россиян находятся на уровне 8,7%.
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