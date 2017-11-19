Производители шампанского не намерены повышать цены, но в магазинах оно подорожает

Крупнейшие российские производители игристых и шампанских вин не планируют в ближайшее время повышать цены на эти традиционные новогодние напитки, несмотря на ожидаемый спрос и уменьшение урожая винограда в текущем году. Однако, по мнению экспертов, уже в 2018 году цены на шампанское все-таки вырастут, как минимум на 7%, сообщает РИА Новости.
На днях СМИ со ссылкой на ритейлеров сообщили об ожидаемом росте цен на шампанское к Новому году на 10-15% в связи с повышением спроса на напитки. Прогноз им подтвердили импортеры игристых вин, связывая ситуацию с неурожаем в Европе. При этом российские изготовители, по их данным, ожидают роста минимальных розничных цен.
Директор по продажам компании "Цимлянские вина" (Ростовская область) Сергей Николаев, сообщил, что поднимать цены к Новому году они не будут. Он пояснил, что у винодельческих заводов 45-50% продаж с производства приходится на последние четыре месяца года, когда активизируется спрос. "Цена в это время подниматься не должна с точки зрения логики и экономики, потому что производитель надеется, что то, что он нальет в этом году, это все он в этом же году и поставит на полку".
Крупнейшие производители шампанского и игристых вин Кубани, опрошенные РИА Новости, подтвердили, что роста цен в этом году ждать не стоит. "Повышение цен на шампанское и вина к Новому году мы не планируем", — сказала директор по связям с общественностью компании "Абрау-Дюрсо" Ольга Фирстова.
Такой же политики придерживаются в компании "Фанагория". "Хотим подчеркнуть, что ситуация с урожаем 2017 года не может являться причиной для повышения цен на игристые вина, которые при соблюдении всех технологических норм и правил готовятся из урожая 2016 года", — сказал представитель компании.
Более того, по словам председателя совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Янины Павленко, ряд предприятий заявили о снижении цен к Новому году: "Так, "Золотая балка" и "Инкерман" уже запустили акции, которые позволят крымчанам и гостям полуострова приобрести игристое к Новому году по сниженным ценам. Скидки начинаются с 15%. Также предложения к празднику сейчас готовит и "Новый свет".
При этом уже в будущем году, по мнению Николаева, рост цен на шампанское может составить от 7 до 15% в связи с уменьшением урожая в отдельных регионах России в текущем году при сохранении затрат, в том числе, на рабочую силу, электроэнергию и комплектующие. Он добавил, что если подорожание будет существенным и, скорее всего, пройдет в два этапа – с начала года и в середине года. Наиболее чувствителен к изменениям стоимости, по его мнению, средний ценовой сегмент.
Николаев также отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению спроса на шампанское в целом в пользу группы винных напитков.
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