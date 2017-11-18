В Госдуме отказались ограничивать рост цен на продукты

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на продукты, предусматривающий ограничение торговых надбавок.
Документ, внесенный на рассмотрение депутатами от КПРФ, предполагает наделение правительства страны полномочиями по установке максимальных наценок на продовольственные товары первой необходимости. Властям субъектов Федерации предлагалось наделить полномочиями устанавливать перечень товаров, на которые предусматриваются ограничительные наценки. При этом их список не должен был выходить за рамки установленного федеральным кабмином, пишет газета "Известия".
После рассмотрения законопроект отклонили думский комитет по экономической политике и правительство России. В кабмине посчитали, что госрегулирование цен на необходимые продукты нужно рассматривать в качестве крайней временной меры влияния на рынок. Постоянный контроль может спровоцировать скачок цен на другие товары из-за понесенных торговыми сетями издержек, пишет ura.ru.
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