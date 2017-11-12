В России выросли цены на лососевых и красную икру

В этом году лососевая путина оказалась неудачной. Из-за аномального потепления воды лосось переместился к северу, что негативно сказалось добыче.

По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, пока рыбаки в ожидании свежего улова продавали остатки прошлого года, существенного роста цен не было. Но в конце лета (сезон вылова лосося на Дальнем Востоке длится с августа по октябрь) рыбаки резко повысили отпускные цены.

"Как только стало ясно, что на Сахалине рыбы в этом году будет мало, рыбаки на Камчатке сразу взвинтили цены на 30%, хотя у них с уловом все в порядке. Сейчас 1 кг горбуши, например, стоит 180 руб., хотя в прошлом году он стоил всего 130", — объясняет Фомин.

Александр Ефремов, управляющий группы "Доброфлот", одного из крупнейших в стране рыбопереработчиков, говорит, что высококачественная сахалинская рыба, которая идет в том числе на экспорт, дорожает, цены могут вырасти на 30%. Более дешевый лосось, добываемый на Камчатке, подорожает не так сильно — на 5–10% по сравнению с прошлым годом.

Ситуация с ценами на красную икру еще хуже. На фоне ажиотажного спроса со стороны Японии, где собственный вылов лососевых также снизился из-за потепления воды на 40%, цены на этот продукт растут. Оптовая цена на икру начинается от 3,3–3,5 тыс. руб. за 1 кг против 2,2–2,5 тыс. руб. годом ранее. Отпускная цена в этом году может достичь и 4 тыс. руб. за килограмм, допускает Ефремов.