Соль значительно подорожает к концу года

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти "Руспродсоюза" Алексея Тюника, российские поставщики уже сократили отгрузки торгующим организациям .

Он отметил, что на рынке железнодорожных перевозок наблюдаются проблемы с предоставлением необходимого количества подвижного состава, в результате чего объемы неотгруженных запасов растут, а склады торговых операторов пустеют.

"Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции", — заключил Тюник.

Из данных Росстата следует, что продажи соли уже начали падать. Если в ближайшие месяцы ситуация с транспортировкой продукции не улучшится, это может привести не только к подорожанию соли, но и к ее дефициту на полках магазинов.