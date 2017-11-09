Соль значительно подорожает к концу года

Цены на соль в России возрастут на 10% к концу 2017 года. Продукт может подорожать из-за дефицита вагонов для его перевозки, пишут "Известия" со ссылкой на "Руспродсоюз".
По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти "Руспродсоюза" Алексея Тюника, российские поставщики уже сократили отгрузки торгующим организациям .
Он отметил, что на рынке железнодорожных перевозок наблюдаются проблемы с предоставлением необходимого количества подвижного состава, в результате чего объемы неотгруженных запасов растут, а склады торговых операторов пустеют.
"Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции", — заключил Тюник.
Из данных Росстата следует, что продажи соли уже начали падать. Если в ближайшие месяцы ситуация с транспортировкой продукции не улучшится, это может привести не только к подорожанию соли, но и к ее дефициту на полках магазинов.
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