Надежду Савченко лишили статуса депутата и задержали за подготовку теракта в Раде

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 15 марта заявил, что Савченко готовила теракт в Раде с использованием стрелкового оружия и гранат. Луценко настаивал, что следствие имеет "неопровержимые доказательства" того, что депутат лично давала указания по совершению атаки и вербовала ее участников.

Из доказательств — 1,5-часовое видео, на котором Савченко и глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан разговаривают с двумя украинскими офицерами на территории воинской части в Хмельницком, пишет "Коммерсант". "Я предлагаю переворот,— говорит Савченко. — Потому что их (руководство Украины — прим. ред.) надо убрать физически, причем всех и разом".

Собеседник по фамилии Березень сомневается в целесообразности такого плана, но депутат Савченко начинает описывать его более детально — например, сколько именно гранат понадобится, чтобы обрушить люстру под куполом сессионного зала Рады. "Мы должны понимать позицию Захарченко (главы самопровозглашенной ДНР — прим. ред.), пойти с ним на контакт в плане поддержки",— говорит Березень в конце записи.

Украинские военные, с которыми Надежда Савченко и Владимир Рубан откровенно делились идеями, сотрудничали со следствием, пояснил генпрокурор. Савченко факт посещения ДНР и даже вывоза оттуда боеприпасов не скрывает. Но это, по ее словам, была "спецоперация". Более того, экс-депутат заверила, что знала о слежке спецслужб и даже специально провоцировала их, взяв в поездку телефон, по которому ее можно отследить.

Целью провокации, по признанию Надежды, было давление на власть. Она считает, что "единственное зло на Украине, которое не дает миру" установиться, это украинская власть. А зло за пределами Украины, по ее мнению, это российская власть.

8 марта на линии разграничения в Донбассе глава общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан по подозрению в переправке оружия для совершения убийств ключевых украинских госслужащих — президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и других. Савченко, в свою очередь, поручилась за него.

Напомним, Надежде Савченко присвоили звание Героя Украины 2 марта 2015 года с формулировкой "за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу".

В марте 2016 года была осуждена в России, суд признал ее виновной в убийстве на юго-востоке Украины двух журналистов ВГТРК и осудил на 22 года лишения свободы. В мае она была помилована Путиным и вернулась на родину. Одновременно с этим в Россию вернулись двое российских граждан, осужденных в Киеве за участие в боевых действиях на Донбассе.