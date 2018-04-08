17 смешных надписей с народной мудростью

Каких только объявлений и настенных надписей не встретишь на улице. В подборке собраны смешные перлы со всей России.

Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Народные перлы. Фото: pisez.com. Источник.