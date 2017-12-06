Народное голосование. Выбери самого успешного топ-менеджера Алтайского края

Организаторам уже известно имя победителя, который получил наибольшее число голосов предпринимателей, принявших участие в опросе. Обладатель звания "Менеджер 2017 года" традиционно будет назван в середине декабря на торжественной церемонии. Читателям altapress.ru предлагается список из 20 руководителей, чьи имена участники опроса называли чаще всего. Выбирайте того, кто, по вашему мнению, достоин звания "Народный менеджер года". Фамилии публикуются в алфавитном порядке, независимо от количества набранных в ходе голосования баллов:

Павел Бейфорт (Вирт), Ксения Белоусова (Алгоритм), Сергей Бенслер (Колос), Денис Газукин (Freematiq), Валерий Гачман (Грана), Виктор Герман (УК АЗПИ), Владимир Гордейчик (Магис-спорт), Яков Кац (Киномир), Андрей Комяков (Строительная перспектива, Губернский лекарь), Андрей Лазарев (Алтайтара), Ольга Лонская (Горная аптека), Сергей Мудрик (Сибирия), Владимир Отмашкин (Союз), Сергей Приб (Алтайкрайэнерго), Юрий Пургин (Алтапресс), Евгений Ракшин, Максим Савинков (СиСорт), Константин Симонов (Холод), Алла Старовойтова (Алейскзернопродукт), Нодар Шония (Селф). Голосование закроется 13 декабря в 10 утра по барнаульскому времени.

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В этом году участники опроса не могли голосовать за победивших в конкурсе в 2014-м Александра Ракшина, в 2015-м Вадима Смагина и в 2016-м Юрия Гатилова, которые входят в "Клуб чемпионов" и ожидают в нем победителя 2017 года. Участники этого клуба выбирают победителей в специальной номинации для представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, что год назад в номинации "Народное голосование" по результатам опроса читателей altapress.ru победил Александр Терновой (Алтайские закрома), в 2015 году им стал руководитель группы компаний "СПТК" Альберт Лунев, а в 2014 году читатели выбрали Александра Поддубного (АНТ).

После церемонии награждения "Свободный курс" и altapress.ru опубликуют фоторепортаж с мероприятия, а также расскажут, кто победил в этом году и кто за кого голосовал.

Победители рейтинг-опроса "Менеджер года – 2016" 1. Юрий Гатилов (Жилищная инициатива) — 13 2. Владимир Отмашкин (Союз) — 9 3. Алла Старовойтова (Алейскзернопродукт) — 8 Народное голосование — Александр Терновой (Алтайские закрома) Победители в номинациях: "Промышленность" — Виктор Яшкин (Станкостроительный завод)

"Сельское хозяйство" — Павел Бейфорт (Вирт)

"Пищевая и перерабатывающая промышленность" — Валерий Гачман (Грана)

"Девелопмент" — Ксения Белоусова (Алгоритм)

HoReCa — Виталий Брегадзе (ресторан "Бочкари")

"Ретейл" — Евгений Ракшин (Мария-Ра)

"Здоровье" — Владимир Гордейчик (Магис-Спорт)

"Финансы" — Эльвира Вебер (ВТБ24)

"IT и связь" — Владимир Графеев (Галэкс) Премии клуба чемпионов: Борис Родионов и А­ндрей Устьянцев (Kennedy's Coffee); Владимир Никитченко (Варварино лукошко)

Победители рейтинг-опроса "Менеджер года – 2015" 1. Смагин Вадим (Бочкаревский пивоваренный завод). 2. Гатилов Юрий (Жилищная инициатива). 3. Ракшин Евгений (Мария-Ра). "Народное голосование" — Лунев Альберт,(СПТК). Победители в номинациях: "Сельское хозяйство" — Бейфорт Павел (Вирт)

"Промышленность" — Лазарев Андрей (Алтайтара)

"Пищевая и перерабатывающая промышленность" — Терновой Александр (Алтайские закрома).

"Торговля" — Поддубный Александр (АНТ).

"Энергетика" — Приб Сергей (МРСК Сибири – Алтайэнерго).

"Здоровье" — Прокопьева Лариса (Эвалар).

"Девелопмент" — Шония Нодар (Селф). Дополнительные номинации: "Премия Клуба чемпионов" — Даннекер Игорь, руководитель компании "Красногорье"; Кокорин Александр, руководитель компании "Три А".

"Дебют года" — Завертайлов Владимир, руководитель компании "Сибирикс".

"Прорыв года" — Рыбников Алексей, Солодилов Андрей, Локтев Александр. "Барнаульский пивоваренный завод".

"Проект года" — Бенгардт Александр, компания "Курорт Белокуриха".

"Юбилей года" — Виктор Филипчук, "Новэкс".

Победители рейтинг-опроса "Менеджер года – 2014" 1. Александр Ракшин ("Мария-Ра") 2. Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") 3 . Вадим Смагин ("Бочкаревский пивоваренный завод") Народное голосование — Александр Поддубный (АНТ) Победители в номинациях: Павел Бейфорт ("Вирт") — победитель в номинации "Сельское хозяйство"

Нодар Шония ("Селф") — победитель в номинации "Девелопмент"

Альберт Лунев ("СПТК") — победитель в номинации "Легкая промышленность"

Александр Поддубный ("АНТ") — победитель в номинации "Автомобильный рынок"

Александр Сердюков ("Тонар") — победитель в номинации "Машиностроение"

Алла Старовойтова ("Алейскзернопродукт") — победитель в номинации "Сельхозпереработка"

Победители предыдущих лет Сергей Хачатурян: 2003 Сергей Локтев: 2003, 2004 Анатолий Банных: 2005 Сергей Еремеев: 2006 Юрий Гатилов: 2010 Александр Ракшин: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013



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