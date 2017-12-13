Определен победитель народного голосования в бизнес-рейтинге "Менеджер года-2017"

Напомним, сотрудники объединенной редакции газеты "Свободный курс" и сайта altapress.ru традиционно опрашивают больше сотни руководителей предприятий из различных сфер экономики, которым предлагается назвать от одного до трех алтайских топ-менеджеров, добившихся наибольших успехов в бизнесе в текущем году. По результатам этого опроса составляется рейтинг с абсолютным победителем. Впервые в истории нашего рейтинг-опроса на специальных круглых столах были определены победители отраслевых номинаций. А теперь читатели нашего сайта выбрали "народного менеджера".

В этот раз читатели всего отдали 51789 голосов за всех кандидатов. Победитель получил 23133 голоса. За занявшую второе место Аллу Старовойтову (Алейскзернопродукт) было отдано 17757 голосов. Попавший на третью строчку Владимир Гордейчик (Магис-спорт) получил 3444 голоса.

В этом году участники опроса не могли голосовать за победивших в конкурсе в 2014-м Александра Ракшина, в 2015-м Вадима Смагина и в 2016-м Юрия Гатилова, которые входят в "Клуб чемпионов" и ожидают в нем победителя 2017 года. Участники этого клуба выбирают победителей в специальной номинации для представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, что год назад в номинации "Народное голосование" по результатам опроса читателей altapress.ru победил Александр Терновой (Алтайские закрома), в 2015 году им стал руководитель группы компаний "СПТК" Альберт Лунев, а в 2014 году читатели выбрали Александра Поддубного (АНТ).

После церемонии награждения "Свободный курс" и altapress.ru опубликуют фоторепортаж с мероприятия, а также расскажут, кто победил в этом году и кто за кого голосовал.

Победители рейтинг-опроса "Менеджер года – 2016" 1. Юрий Гатилов (Жилищная инициатива) — 13 2. Владимир Отмашкин (Союз) — 9 3. Алла Старовойтова (Алейскзернопродукт) — 8 Народное голосование — Александр Терновой (Алтайские закрома) Победители в номинациях: "Промышленность" — Виктор Яшкин (Станкостроительный завод)

"Сельское хозяйство" — Павел Бейфорт (Вирт)

"Пищевая и перерабатывающая промышленность" — Валерий Гачман (Грана)

"Девелопмент" — Ксения Белоусова (Алгоритм)

HoReCa — Виталий Брегадзе (ресторан "Бочкари")

"Ретейл" — Евгений Ракшин (Мария-Ра)

"Здоровье" — Владимир Гордейчик (Магис-Спорт)

"Финансы" — Эльвира Вебер (ВТБ24)

"IT и связь" — Владимир Графеев (Галэкс) Премии клуба чемпионов: Борис Родионов и А­ндрей Устьянцев (Kennedy's Coffee); Владимир Никитченко (Варварино лукошко)

Победители рейтинг-опроса "Менеджер года – 2015" 1. Смагин Вадим (Бочкаревский пивоваренный завод). 2. Гатилов Юрий (Жилищная инициатива). 3. Ракшин Евгений (Мария-Ра). "Народное голосование" — Лунев Альберт,(СПТК). Победители в номинациях: "Сельское хозяйство" — Бейфорт Павел (Вирт)

"Промышленность" — Лазарев Андрей (Алтайтара)

"Пищевая и перерабатывающая промышленность" — Терновой Александр (Алтайские закрома).

"Торговля" — Поддубный Александр (АНТ).

"Энергетика" — Приб Сергей (МРСК Сибири – Алтайэнерго).

"Здоровье" — Прокопьева Лариса (Эвалар).

"Девелопмент" — Шония Нодар (Селф). Дополнительные номинации: "Премия Клуба чемпионов" — Даннекер Игорь, руководитель компании "Красногорье"; Кокорин Александр, руководитель компании "Три А".

"Дебют года" — Завертайлов Владимир, руководитель компании "Сибирикс".

"Прорыв года" — Рыбников Алексей, Солодилов Андрей, Локтев Александр. "Барнаульский пивоваренный завод".

"Проект года" — Бенгардт Александр, компания "Курорт Белокуриха".

"Юбилей года" — Виктор Филипчук, "Новэкс".

Победители рейтинг-опроса "Менеджер года – 2014" 1. Александр Ракшин ("Мария-Ра") 2. Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") 3 . Вадим Смагин ("Бочкаревский пивоваренный завод") Народное голосование — Александр Поддубный (АНТ) Победители в номинациях: Павел Бейфорт ("Вирт") — победитель в номинации "Сельское хозяйство"

Нодар Шония ("Селф") — победитель в номинации "Девелопмент"

Альберт Лунев ("СПТК") — победитель в номинации "Легкая промышленность"

Александр Поддубный ("АНТ") — победитель в номинации "Автомобильный рынок"

Александр Сердюков ("Тонар") — победитель в номинации "Машиностроение"

Алла Старовойтова ("Алейскзернопродукт") — победитель в номинации "Сельхозпереработка"

Победители предыдущих лет Сергей Хачатурян: 2003 Сергей Локтев: 2003, 2004 Анатолий Банных: 2005 Сергей Еремеев: 2006 Юрий Гатилов: 2010 Александр Ракшин: 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013



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