«Настоящий сибирский медведь». 9 фактов об алтайском тренере, который играл с соперниками в кошки-мышки на воде

30 марта байдарочник Борис Бырдин, который много лет тренировал спортсменов в Алтайском крае, празднует день рождения. Altapress.ru рассказывает, как он обгонял лучших гребцов страны, хватался за самые разные виды спорта и преуспевал в них с ранних лет.

1. Первые послевоенные годы Борис Бырдин жил в деревне Ерши у бабушки: рос здоровым и физически одаренным мальчишкой. К шестому классу он стал чемпионом Иркутска в своей возрастной группе в лыжных соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда».

2. Борис Бырдин — двукратный серебряный призер чемпионата Европы, чемпион СССР, трехкратный серебряный призер первенств СССР по гребле на байдарке в составе команды-четверки, победитель международных регат по гребле, серебряный призер чемпионата мира в Австралии среди ветеранов, судья республиканской категории по гребле на байдарках и каноэ и лыжным гонкам.

Соревнования по гребле на лодках-драконах среди журналистов. Дарья Беркетова.

3. Именно Борису Бырдину в день открытия Дворца спорта в декабре 1966 года вручили символичный ключ от нового сооружения. На тот момент спортсмен был одним из самых титулованных в крае, уступая только чемпионке мира по парашютному спорту — Лидии Ереминой.

4. В 8 классе молодой Бырдин занимался не только слаломом, но и прыжками с трамплина, занимал призовые места. Однажды тренер Владимир Сысков предложил своему воспитаннику попробовать новый вид спорта — греблю.

Борис Бырдин. www.altaisport.ru

30 марта 1937 года родился байдарочник и лыжник Борис Бырдин. Сейчас ему 86 лет. Он живет в Иркутске.

5. Первые большие соревнования Бориса Бырдина прошли в Астрахани на Волге в 1953 году. Среди крупных судов и машинного масла, которое затрудняло движение байдарок, спортсмен финишировал с большим отрывом от остальных.

«Что творит этот парень из Иркутска, настоящий сибирский медведь! Он играет в кошки-мышки с лучшими гребцами России!» — комментировал соревнования диктор.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

6. Бырдину неоднократно противостояли олимпийские чемпионы по гребле: Герт Фредрикссон, Рольф Петерсон, Свен-Олав Шеделиус, Нильс Гуннар Уттерберг из Швеции и Эрик Хансен из Дании.

7. В августе 1964 году Бориса Бырдина пригласили в Барнаул и пообещали возможность готовить первоклассных гребцов, но ставки тренера по гребле не оказалось. Тогда Бырдин устроился работать тренером по лыжным гонкам в добровольное спортивное общество «Труд».

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

8. Воспитанники Бориса Бырдина выигрывали первенства края, становились тренерами и мастерами спорта по лыжам.

9. В 1994 году Борис Бырдин участвовал в чемпионате мира по гребле среди ветеранов в Австралии. В байдарке-двойке с ярославским гребцом Виктором Царевым Бырдин выиграл серебряные медали на дистанции 5 тыс. метров.