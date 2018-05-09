Националисты устроили драку на акции "Бессмертный полк" в Киеве

В Киеве 9 мая произошла стычка между радикалами и участниками акции "Бессмертный полк". Во время драки одному мужчине разбили нос, сообщает газета "Известия".
Потасовка произошла у станции метро "Арсенальная" во время прохождения рамок металлоискателей. Через них пропускали всех желающих принять участие в акции. Националисты начали петь гимн Украины, после чего началась драка.
Муниципальные дружинники вывели одного мужчину с разбитым лицом из толпы. По его словам, националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился.
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