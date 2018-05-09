Националисты устроили драку на акции "Бессмертный полк" в Киеве

Потасовка произошла у станции метро "Арсенальная" во время прохождения рамок металлоискателей. Через них пропускали всех желающих принять участие в акции. Националисты начали петь гимн Украины, после чего началась драка.

Муниципальные дружинники вывели одного мужчину с разбитым лицом из толпы. По его словам, националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился.