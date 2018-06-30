Барнаульская прокуратура нашла в интернете одежду с нацистской символикой

Прокуратура Барнаула обнаружила в интернете сайт, на котором продается одежда с нацистской символикой. Ведомство подало иск в суд о закрытии ресурса, сообщил altapress.ru помощник прокурора города Алексей Лихторович.
Помимо одежды, на сайте есть тексты, в которых одобрялись действия войск нацистской Германии в период Второй мировой войны, в том числе дивизии СС "NORD". Вход на сайт свободный, ознакомиться с содержанием может любой пользователь.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики (либо сходных до степени смешения) в России приравнивается к экстремистской деятельности.
Суд удовлетворил иск: информация на сайте была признана запрещенной для распространения. Акт вступил в силу в апреле. Роскомнадзор должен внести сайт в реестр запрещенных ресурсов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.