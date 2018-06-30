Барнаульская прокуратура нашла в интернете одежду с нацистской символикой

Помимо одежды, на сайте есть тексты, в которых одобрялись действия войск нацистской Германии в период Второй мировой войны, в том числе дивизии СС "NORD". Вход на сайт свободный, ознакомиться с содержанием может любой пользователь.

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики (либо сходных до степени смешения) в России приравнивается к экстремистской деятельности.

Суд удовлетворил иск: информация на сайте была признана запрещенной для распространения. Акт вступил в силу в апреле. Роскомнадзор должен внести сайт в реестр запрещенных ресурсов.