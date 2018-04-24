"Не мультики": эксперт рассказал о ядерной подлодке-беспилотнике, про которую говорил Путин

Ядерная подлодка-беспилотник, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, действительно существует, сказал в эфире "Эха Москвы" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Это "не фантазии, не прототипы и не мультики", — передает радиостанция. Других подробностей на данный момент он больше не может рассказать.
РИА "Новости" со ссылкой на эфир радиостанции сообщают, что в Петербурге в морском бюро машиностроения "Малахит" сейчас завершается создание подводного аппарата, который будет опускаться на глубину до шести километров. Кроме этого глава ОСК заявил, что в течение двух лет будет создан аппарат с большими техническими возможностями.
"В течение двухлетнего срока мы отработаем и завершим строительство подводного аппарата, который сможет опускаться на глубину 12 километров", — сказал Рахманов.
О том, что в России разработали беспилотные аппараты, которые превышают по скорости подводные лодки и торпеды, президент Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию 1 марта этого года.
Владимир Путин,
президент РФ:
— В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.