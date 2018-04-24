"Не мультики": эксперт рассказал о ядерной подлодке-беспилотнике, про которую говорил Путин

Это "не фантазии, не прототипы и не мультики", — передает радиостанция. Других подробностей на данный момент он больше не может рассказать.

РИА "Новости" со ссылкой на эфир радиостанции сообщают, что в Петербурге в морском бюро машиностроения "Малахит" сейчас завершается создание подводного аппарата, который будет опускаться на глубину до шести километров. Кроме этого глава ОСК заявил, что в течение двух лет будет создан аппарат с большими техническими возможностями.

"В течение двухлетнего срока мы отработаем и завершим строительство подводного аппарата, который сможет опускаться на глубину 12 километров", — сказал Рахманов.

О том, что в России разработали беспилотные аппараты, которые превышают по скорости подводные лодки и торпеды, президент Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию 1 марта этого года.

Владимир Путин,

президент РФ: