Неизвестный вертолет кружил ночью над российским посольством в США

"Что же такое искал американский вертолёт на территории российского посольства вчера вечером? — говорится в сообщении. — Странные перебои в системе навигации в центре американской столицы? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства ?", цитирует твит ТАСС.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 13 марта 2018 г.

К публикации дипломаты прикрепили фотографию, на которой запечатлен вертолет, освещающий прожектором одно из зданий посольского комплекса, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей США не обнаружил доказательств сговора сотрудников избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.