Неизвестный вертолет кружил ночью над российским посольством в США

Сегодня, 15:07.
Политика

Неизвестный вертолёт кружил вблизи территории российского посольства в США в Вашингтоне, говорится в заявлении российской дипмиссии в Twitter, пишет RT.

Флаг США.
Флаг США. Фото: Stuart Seeger, CC BY 2.0, part from original.

"Что же такое искал американский вертолёт на территории российского посольства вчера вечером? — говорится в сообщении. — Странные перебои в системе навигации в центре американской столицы? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства ?", цитирует твит ТАСС.

К публикации дипломаты прикрепили фотографию, на которой запечатлен вертолет, освещающий прожектором одно из зданий посольского комплекса, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей США не обнаружил доказательств сговора сотрудников избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

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