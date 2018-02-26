Немецкие СМИ назвали игру с Россией "самым крутым поражением"

Немецкое издание Bild опубликовало новость о поражении национальной сборной по хоккею в финальном матче Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, пишет РИА Новости.
"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали", — сообщается в статье.
В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.
Напомним, 25 февраля, сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото.
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