Немецкие СМИ назвали игру с Россией "самым крутым поражением"

"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали", — сообщается в статье.

В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.

Напомним, 25 февраля, сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото.